台慶 | 草蜢欣賞後輩林奕匡同林家謙　MIRROR、姜濤個個都鍾意

組合「草蜢」昨晚（19日）現身無綫（TVB）《萬千星輝賀台慶》，以串燒歌方式演唱《眼睛想旅行》及《忘情森巴舞》。表演完後他們接受《香港01》訪問，笑言有人叫他們回來「開Party」，便回來表演，一齊載歌載舞，玩得十分盡慶，今次回來表演更重新編曲、排舞，足見用心。他們更坦言下次想同汪明荃（Liza姐）、鄭裕玲（Do姐）一齊跳舞，「新組合，Two姐加草蜢。」



台慶｜草蜢寶刀未老勁歌熱舞竟大敗 譚俊彥帶領跳手舞勁尷尬

最後由藝員隊贏。（電視截圖）

另一方面，近日樂壇有一番新氣象，多了不少新晉歌手和新曲風，身為樂壇前輩的草蜢樂見此事：「好正，百花齊放，多咗好多選擇。」問到特別欣賞的歌手，蔡一傑坦言幾鍾意林奕匡以及欣宜：「佢（林奕匡）又識作曲、彈琴同色士風。」蘇志威則稱讚人氣歌手林家謙：「多才多藝，啲歌都好聽。」至於蔡一智就表示：「我就係鍾意啲人鍾意音樂，佢哋鍾意音樂我就鍾意佢哋。（MIRROR、姜濤？）個個都鍾意！」

草蜢為TVB台慶表演。（梁碧玲 攝）

恩師梅艷芳的傳記式電影上畫，草蜢因要準備台慶，故仍未觀賞電影，但揚言一定會睇。他們透露，電影製作期間提供了不少資料給製作方，又認為電影上映是對梅姐的尊重：「等粉絲可以懷緬吓佢，因為我哋師父係一個Legend，冇人可以取替到。」

王丹妮主演《梅艷芳》，電影讓影迷懷緬一代天后的風采。（《梅艷芳》劇照）

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