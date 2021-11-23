李嘉欣結婚13周年慶祝花邊婚　從未曝光婚照重溫大美人出嫁靚樣

大美人李嘉欣13年前下嫁許晉亨，原來今日是兩人結婚13周年！之前生日李嘉欣都總會收到大大紮鮮花，今次李嘉欣就相對低調慶祝Lace wedding（花邊婚 )，在社交平台貼上當年婚照慶祝，簡單寫下：「Happy 13th Anniversary！Love and treasure those who have given you the most precious moments.」該張婚照從未曝光，李嘉欣與許晉亨各自拖住對方父母合照。

（IG@michele_monique_reis）

李嘉欣與許晉亨結婚13年，愛子許建彤（Jayden）已經十歲，李嘉欣間中都會分享Jayden的生活片段，之前就見過Jayden騎馬、踩單車等，父親節日一家三口在花園野餐，Jayden嘴對嘴親吻爸爸，暑假一家三口食飯，更一支百力枝與媽咪兩份分。

(ig:michele_monique_reis)

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