李嘉欣結婚13周年慶祝花邊婚　從未曝光婚照重溫大美人出嫁靚樣

大美人李嘉欣13年前下嫁許晉亨,原來今日是兩人結婚13周年!之前生日李嘉欣都總會收到大大紮鮮花,今次李嘉欣就相對低調慶祝Lace wedding(花邊婚 ),在社交平台貼上當年婚照慶祝,簡單寫下:「Happy 13th Anniversary!Love and treasure those who have given you the most precious moments.」該張婚照從未曝光,李嘉欣與許晉亨各自拖住對方父母合照。

(IG@michele_monique_reis)

李嘉欣與許晉亨結婚13年,愛子許建彤(Jayden)已經十歲,李嘉欣間中都會分享Jayden的生活片段,之前就見過Jayden騎馬、踩單車等,父親節日一家三口在花園野餐,Jayden嘴對嘴親吻爸爸,暑假一家三口食飯,更一支百力枝與媽咪兩份分。

(ig:michele_monique_reis)

