「爺孫戀」被狂批70歲張紀中頭埋嫩妻胸前　網友超反感睇到吐槽

內地著名導演張紀中2017年娶小31歲助理杜星霖，隨之該段「爺孫戀」就引來不少議論。然而不理他人眼光的他們，不時在社交網站放閃曬愛，近日就在「抖音」平台上上貼一段對口型鬥嘴的視頻，無奈地男方似乎鬥不過女方，最後他就依偎老婆胸前似乎認輸，不過其臉容則表現得相當幸福，但不少網友看見之後都甚為反感，更留言嘲諷，而張紀中則無懼一眾網友犀利反擊。

張紀中同杜星霖在2017年結婚 。（影片截圖）

在夫妻二人拍攝的短視頻中，杜星霖身穿緊身亮片裝，半側坐在沙發上展露玲瓏浮凸的好身材線條，而在旁的張紀中則身穿全黑色唐裝，不過其一頭白髮卻相當搶眼。在配口型鬥嘴時，杜星霖就表示：「你要麼拒絕我，要麼說不喜歡的，你說你不配上我，你幾個意思啊！」過程中張紀中想發言，但一直插不進去講話，最後妻子就相當霸氣地一手抱着他的頭依偎在自己胸前，此時的他笑到合不攏口嘴，瞬間變成小男人似的顯得一臉幸福。

夫妻鬥嘴曬恩愛。（影片截圖）

但不少網友見到該視頻後都甚為反感，揚言：「雞皮疙瘩掉一地」，甚至吐槽：「要是這老爺子身無分文，會是一個啥場景。」而張紀中見到之後就立即作出反擊：「可惜我有才也有錢，與其在這邊羨慕他人，還不如趁年輕好好奮鬥。」

張紀中反擊網友。（張紀中微博圖片﹑網上圖片）

事實上自二人結婚之後，杜星霖不斷被網友嘲諷是因為金錢利益關係而同張紀中在一起，但她曾經公開講過喜歡是件很複雜的事，和有錢沒錢沒關係的。其實，只要兩人是真愛就可以戰勝一切，不用在乎他人眼光的。

張紀中精力旺盛，太太近年連續生下一子一女。（影片截圖）