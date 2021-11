無綫處境喜劇《愛.回家之開心速遞》中飾演「李莫仇」的女藝人張詩欣今日(30日)凌晨在社交平台報喜,同樣在TVB任職的幕後男友李家勝向她求婚,張詩欣大晒求婚戒婚,寫上:「I am the queen of his world!」又打上hashtag「#不是女神是女王」,準備升任李太!

男友李家勝準備驚喜求婚派對。(IG@szeyan824)

張詩欣今日報喜,原來昨日與男友同遊主題樂園,男友聯同羅天宇、胡㻗、陳安立、林希靈、張振朗、楊偲泳等一班好友製造驚喜派對求婚,男友送花兼下跪送上求婚戒指,張詩欣當然say yes!更與男友在朋友見證下深情錫足幾秒,見證愛情開花結果!

大晒求婚戒指。(IG@szeyan824)

張詩欣參加第27期無綫電視藝員訓練班入行,最為人熟識的是在劇集《愛.回家之開心速遞》中飾演「魔頭」李莫仇一角。同期同學包括張彥博、陳碧雲、陳偉琪等等。

點擊驚喜派對睇求婚過程:

