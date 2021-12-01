十月初五的月光第八集劇情｜何依婷俾人兜巴星　邊個出嚟護花？

《十月初五的月光》第八集劇情

《十月初五的月光》看名字就知道是向21年前由張智霖、佘詩曼、薛家燕及馬浚偉主演的《十月初五的月光》致敬，究竟劇情有咩唔同？



《十月初五的月光》上回提到，禮信（羅天宇飾）發現秘密基地有受保護的螢火蟲，成功遊說世光（林偉飾）放棄收地，眾人燒烤慶祝，文初（胡鴻鈞飾）、禮信（羅天宇飾）、金勝（郭子豪飾）各自也對君好萌生愛意。君好了解禮信做城市規劃師的初衷，對他另眼相看。沛堅（伍富橋飾）兩次送贈香水給海琳（林穎彤飾），海琳以為沛堅嫌棄自己的出身而難過；沛堅真情剖白，二人和好如初。君好興高采烈到展輝家中作客，怎料展輝（海俊傑飾）的太太馬冰心（康華飾）和兒子提早返港，展輝唯有取消約會。禮信的父母回港，提議吃川菜，禮信不能吃辣也盡力遷就，終胃痛得暈倒於秘密基地。

終於認返爸爸。（劇集截圖）

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最新一集講到，禮信欲帶父母重回合照之地修補關係，卻弄巧反拙惹怒母親。禮信得悉父母回港是為了尋找弟弟的同款遺物，決定完成母親心願。冰心無意中發現展輝買飾物而不是送給自己，懷疑展輝另有情人，讓展輝警覺。君好通知禮信找到紅色小車賣家，沛琪知道後醋意大發，出現阻攔交易。禮信把自己擁有的同款小車改裝送給母親，多得文初和君好幫助，禮信和母親的心結終於解開。冰心暗中跟蹤展輝去到君好的畫展，目睹二人表現親暱，憤怒下掌摑君好。

食辣食到暈低。（劇集截圖）

《十月初五的月光》Q&A

《十月初五的月光》總共有幾多集？

共20集，播到12月17日（星期五）

《十月初五的月光》幾點播？

逢星期一至五 20:30－21:30於翡翠台播出

《十月初五的月光》主題曲邊個唱？

胡鴻鈞

《十月初五的月光》片尾曲邊個唱？

胡鴻鈞、何依婷和羅天宇合唱

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