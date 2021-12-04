全民造星IV丨Rapper Karen睇到Kary尖叫　A3組走音拉低分數

ViuTV真人選秀節目《全民造星IV》昨晚（3日）繼續播40強比賽，第三組賽果以B4組有四票勝出，A組的Carmina無得留低，伍仲衡是唯一一位投給A組，他說B組表演稍微胡鬧，而A4組表演有娛樂性。

Carmina被淘汰。（節目截圖）

第四組比賽由A3對B5，A3成員有筠兒、Tengie、VAL、Yoyo。Tengie提議夾份寫新歌比賽，但demo製成後出現分歧，結果要許廷鏗揸主意試咗先講，化解危機。結果A3組以原創歌《fake it》演出自選項目，但未獲得評判歡心，卓韻芝及陳詠燊都覺得四位女仔都不特別突出，很難作出評價，令A組壓力爆升。

A3組唱原創歌《fake it》，演出平淡得不到歡心。（節目截圖）

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至於B5組成員有Ｗinka、Ana、阿杰及Karen，今輪梁祖堯將重心放在Karen身上，安排Karen做隊長，又要Karen日日寫歌催谷到不顧一切、奮不顧身的狀況表演。梁祖堯今次終於出外援，邀請女Rapper Shimica幫手監製，結果B組同樣以原創歌表演，睇到Kary尖叫，Ｗinka被讚好唱得、壓到台，Karen就被讚Rap得有力量又有型。

Karen脫胎換骨。（節目截圖）

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而A3組在士氣受動搖下唱指定歌曲《浸浴》，連許廷鏗都覺得組女：「情緒調節上面有啲唔成熟。」結果Yoyo及在死亡名單上的筠兒，表演大失準不斷走音，伍仲衡狠批：「我feel唔到有feel，你哋嚴重走音，如果係一group，你哋會拉低成個表演分數。」

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