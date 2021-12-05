青春本我｜姚焯菲唱MC《記憶棉》有驚喜 有聽Edan：要跟佢哋學習

無綫新劇《青春本我》於周日（5日）晚首播，一眾演員炎明熹、姚焯菲、詹天文、文凱婷等都有出席活動齊齊看首播，姚焯菲（Chantel）接受《香港01》訪問時表示心情緊張又興奮，「我驚睇到自己其實會有啲尷尬，希望觀眾睇得開心，同埋我哋都好興奮。」

Chantel出席首播活動，跟《青春本我》一班演員睇劇和開直播。（梁碧玲攝）

一班「小菲象」（Chantel的粉絲名）為支持偶像，特意準備了一架應援車為她應援，車上除了有Chantel的照片外，亦有一部電視，令他們可以在電視城外同步看首播，非常有心。Chantel表示之前知道有這件事，但並不知道是今天，而昨天粉絲們亦有準備應援車支持她。Chantel說：「我覺得fans真係好錫我哋，真係好錫！同埋所有嘢都落咗好多苦功！」

「小菲象」為Chantel準備了應援車。（梁碧玲攝）

近來Chantel與炎明熹（Gigi）、鍾柔美（Yumi）和詹天文（Windy）組成新女團After Class，外界形容為對撼ViuTV節目《全民造星IV》即將會誕生的女團。被問到會否怕有比較，Chantel表示：「我覺得每個女團都有佢哋自己嘅特色，唔會比較，因為我知道Marf（《全民造星IV》熱門參賽者之一邱彥筒），佢係好有型，但可能我哋有唔同風格。」

Chantel感激粉絲對他們一班演員的支持。（梁碧玲攝）

Chantel早前唱了同為今年新人張天賦（MC）的歌曲《記憶棉》，粉絲大讚好聽！Chantel指自己好喜歡聽MC的歌，「同埋嗰日係因為上唱歌堂，老師就話練完歌，又有啲時間，佢話『你咪鍾意聽《記憶棉》嘅，不如就唱呢首啦』。」被問到Chantel有沒有聽今年另一個新人——組合MIRROR的呂爵安（Edan）的歌曲，Chantel笑指也有聽，「要跟佢哋學習！」

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