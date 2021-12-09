專訪|羅天宇認事業遲滯係分手契機：財政有影響喺關係上都有磨擦

作為無綫經典劇集之一，《十月初五的月光》今年翻拍新版，由胡鴻鈞、何依婷、羅天宇再次演繹文初、君好、禮信的三角關係。網民常說，「冇比較就冇傷害」，不過新版消息一出，少不免會勾起觀眾對原版回憶，未睇先估，然後一波又一波的評價襲來，新版禮信羅天宇接受《香港01》專訪時，仍在努力抵抗聲浪。

拍攝錄製：劉一立

服裝：Theory



羅天宇自認演戲天份差，從其他人口中慢慢建立信心。

今年34歲的羅天宇，原版《十月初五》播出時大概12、13歲，對原作記憶淺薄，今次拍攝前做足功課：「監製都有同我哋講，可以睇原版參考下，太細個睇完全冇乜印象，再次睇就當係新劇睇，都有好多感覺，好觸動到我。」原版司徒禮信由馬浚偉飾演，當年他只有29歲，新版《十月初五》由澳門轉移到流浮山拍攝，羅天宇形容新版更青春，年輕，而他的禮信，比原版更活潑。

觀眾一直比較兩個版本的差別，羅天宇希望觀眾可以當新劇般接受，欣賞新版將原版Q姨一家人的溫馨感覺重現。但一提到當年原版最高曾有46點收視，內向的羅天宇無奈承認對自己演技信心不足：「我係編審睇返啲片打俾我，話我知好唔好，我先喺呢啲位攞到啲自信返嚟。」他說，從別人口中慢慢建立信心，所以不曾想像挑戰視帝。

羅天宇演繹新版司徒禮信，比起原版更活潑。（《十月初五的月光》劇照）

與視帝的距離

入行13年，羅天宇3年前獲提名最佳男配角（《跳躍生命線》）、上年提名最佳男主角（《香港愛情故事》），他說以前在訓練班，每逢台慶都企最後排，再每隔幾年往前，充滿成功感，但注意力漸漸由企位移到演技：「有啲場口演得唔好，自己會知，或者睇返見到有好多不足，知自己仲有進步空間，寧願一步一步行上去，好過一嚟就畀部主角你。」

他覺得自己與視帝仍有好大距離：「天份上係比較弱，入行前對戲劇認識唔大，我所有嘢都係入行之後一步一步學返嚟，喺呢方面會比其他演員慢。」之前曾考慮到外國三個月短期進修，但因為疫情而打消念頭，現時在香港學唱歌、語文、演戲，多方面增值。

以前會在台慶企位，現時更關心演技有冇進步。（劉一立攝）

今年回巢的曾志偉、王祖藍，在不同場合都提到會與內地有更多合作，《十月初五》作為張智霖、余詩曼的代表作，在內地有一定人氣，各種蛛絲馬跡都令人覺得新版想為演員鋪路往內地發展。羅天宇說一切等公司安排，自己只會考慮尋求突破，甚至曾考慮過去其他地方發展：「之前有諗過台灣，中間係有段時間朋友問我想唔想去台灣試下。」他亦透露試過寄片參加外國劇集試鏡，可惜沒有回音。

不斷進修，甚至考慮過去台灣發展。（劉一立攝）

「我另一半都未有！」

事業慢慢發展，連戀情亦一樣進度緩慢。雖然外間稱呼他做「女神收割機」，不過他卻停在單身狀態，「我另一半都未有！」羅天宇對自己的理想狀態，是希望事業行先，可以作為哥哥照顧屋企，又有能力照顧另一半，更自爆以往因為事業不順，影響到感情：「過往感情上有啲問題，可能由於喺能力上唔夠、自己對自己信心唔夠、或者喺事業上未係好穩定，對感情都會有一定影響。財政上都有影響，喺關係上都會因為咁有磨擦，自己都俾壓力自己。」

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羅天宇直言現時身邊未有一位「the one」出現，問到會否心急想拍拖，他嘆了一口氣才回答：「又冇喎，依家要好謹慎去開始下一段感情，要諗得好清楚、認識耐咗，清楚個嗰可行先會去試，唔會謬謬然去拍拖。」