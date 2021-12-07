蔡徐坤因違規開騷遭官媒點名？　其母經營公司被罰款8.6萬港元

自從「吳亦凡事件」後，內地多個官媒都紛紛針對娛樂圈推出多個相關規定，包括整治「飯圈亂象」、限制流量明星、嚴防失德藝人復出等，上個月18日，文化和旅遊部（簡稱文旅部）還對《演出經紀人員管理辦法》進行修訂，對演出經理人也有相關規範。



12月3日，文旅部通報今年部分演出市場典型指導案例，當中點名藝人「蔡某某」，指他的代理公司上海某某文化發展有限公司未取得《營業性演出許可證》，不具備演員經紀機構合法資質，利用獨佔性藝人資源，在該藝人巡迴演唱會北京站演出活動中，實際負責演出內容、演出票務、收入結算等營業性演出經營活動，並存在侵害公眾正常購票觀演權益的風險。對其未經許可擅自從事營業性演出經營活動的行為，北京市文化和旅遊局於今年11月依法作出罰款的行政處罰。

文旅部點名藝人蔡某某。（網絡截圖）

消息於今日（7日）廣傳後，即刻登上熱搜首位，網友很快便查出藝人「蔡某某」就是流量藝人蔡徐坤，他今年巡迴演唱會的其中一個主辦方「上海聖臻文化發展有限公司」是其媽媽所開，今年11月4日被罰款7萬元（約8.6萬港元）。

網友發現該藝人是蔡徐坤。（網絡截圖）

不過，有粉絲解釋，蔡徐坤的北京演唱會是「北京國際音樂產業大會」第一場的代表演唱會，演藝協會裏面有多個演藝公司，今次是因其中一個沒有參與申報產生的紕漏而出現的罰款，屬於第三方疏忽，同蔡徐坤沒有關係，且蔡母的公司有營業許可，無任何違法所得。