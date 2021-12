阮兆祥梅小惠「親蜜」關係30年　曾跟女友稱：記得小惠做大你做細

現年55歲的梅小惠日前就在IG上載與阮兆祥的親密合照,更留言:「You are my sunshine,I am your sunshine too.」梅小惠和阮兆祥多年來一直被外誤以為是一對,而二人對此亦從不介意,反而非常享受這種「友達以上、戀人未滿」的關係。



梅小惠總能夠將自己最真一面呈現給阮兆祥。(IG/@muisiuwai)

梅小惠和阮兆祥相識超過三十年,當年分手後,阮兆祥甚至搬到她家隔籬居住,陪伴她走出失戀的傷痛。對此,梅小惠接受車淑梅主持的《舊日的足跡》中講道:「大家唔知,其實祥仔當時都失戀,咪一齊相依為命囉,不過佢真係好錫我。我再次澄清佢係單身嘅,有興趣可以致電營業部徐小姐,哈哈!」梅小惠又相信緣份終會到來:「我相信上天會畀一個更好嘅人我!有機會我都想結婚,但係而家已經係家庭主婦,我一個人住都要煮飯洗碗,不過係一個未結婚、就快55歲嘅家庭主婦!哈哈!」

曾偉權是梅小惠的初戀男友,交往13年,小惠說其實已提早享受了婚姻生活。(網上照片)

人生有一位這麼好的知己確實不容易,翻看梅小惠的社交帳號就可以看出兩人友情深厚,而且還不怕外界的懷疑。不過,據知阮兆祥就曾經同小惠承諾過「50歲仲未嫁人就會娶佢」。後來他亦有解釋:「我好感激遇到梅小惠,但我哋之間從來都冇任何愛情,大家只係兄弟情,彼此之間已經好似家人咁。我哋會邀請對方同屋企人食飯,當初講嗰句說話,係想安慰小惠屋企人,因為嗰時佢失戀,我怕佢屋企人擔心先咁講。」而阮兆祥目前身邊亦有一個拍拖多年,感情穩定的女朋友Crystal,阮兆祥更曾經向女友講笑:「如果我實踐50歲娶小惠嘅承諾,記得小惠做大,你做細。」人一世身邊能有個關係如此親密的朋友,為了彼此開心而一起絕對是種福氣。

點撃下圖睇二人親密合照,不得不讚祥仔嘅女友好大方: