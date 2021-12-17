青春本我｜炎明熹處女劇擔正　演技大爆發喊到聲沙眼腫

無綫（TVB）劇集《青春本我》將於星期日（19）播出第三集，這套集合一眾《聲夢傳奇》學員及《盛‧舞者》參賽者可說是年尾最受觀眾少Fans期待的劇集。《青春本我》演員包括炎明熹（Gigi）、姚焯菲（Chantel）、鍾柔美、詹天文、文凱婷、潘靜文、林君蓮、蔡愷穎、林沚羿、張馳豪、冼靖峰、何晉樂、林智樂、孫漢霖、黃奕斌、JW王灝兒、吳業坤、朱敏瀚、吳若希、姜皓文、王祖藍、鄧梓峰等，可說是陣容鼎盛。



炎明熹（Gigi）又真係幾好戲。（《青春本我》截圖）

第三集劇情重點落在Gigi身上，由於父母婚姻出現問題，Gigi不但失眠兼冇胃口，更一直鬱鬱寡歡，唯一的傾訴對象只有愛貓「春卷」。某天，Gigi因為珍而重之的耳機被同學弄壞，Gigi終按捺不住負面情緒終極爆Seed，最終Miss Wong（JW飾）介入事件。昨晚無綫播出新一集《青春本我》預告片，平時說話陰聲細氣的Gigi，片中放大喉嚨兼雙眼通紅地鬧爆同學：「唔好激動？你唔叫佢哋唔好激動？依家係佢哋有問題，點解你叫我唔好激動呀？」、「你一句Sorry就可以整爛人哋最寶貴嘅嘢？」

正動好sweet。（《青春本我》劇照）

雖然Gigi是演戲新丁，但仍能感受到其百分百的投入，Gigi亦坦言相關場口挑戰性很大：「因為我平時好少發脾氣。」對於Gigi難得發火，眾「聲夢」學員也大表震驚，紛紛表示嚇親：「因為平時真係冇見過佢咁樣，嗰一幕我哋都唔敢同Gigi對望。」Gigi又感激劇中父母姜皓文及陳煒對其貼心照顧：「佢哋真係好照顧我，如果我犯錯佢哋唔會即刻話我，但會諗辦法慢慢引導番我。」