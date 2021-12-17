劉玉翠年過半百接受容顏老去　公開跳舞片展青春活力少女味濃

有不少女明星難以接受自己的容顏老去，所以會在臉上花時間﹑金錢去保養，但現年55歲的劉玉翠就在這一方面較為看得開。適逢12月是她的生日月份，眼見自己又長大一歲，她就在微博上貼了一段跳舞的影片，證明自己仍然青春有活力，揚言願意接受自己優雅地老去，心態非常好。
已經將重心轉移內地發展的劉玉翠，不時會更新微博同網友分享日常，最近適逢自己生日就拍攝了一段跳舞影片上貼微博，眼見她身穿輕便運動衣，在一處較大的空間跳舞，動作靈活﹑手腳協跳性好，再加上她全程滿面笑容地跳舞，整個人散發青春氣息，而且其五官輪廓分明，膚色均衡，乍看之下根本不像55歲，在她身上見到了甚麼叫童顏。
雖然已經年過半百，但她的心態依舊年輕：「衰老可怕嗎？讓我欣然接受歲月的洗禮，優雅地老去，越活越年輕，活出自己的精彩人生！」不少網友都讚同她的觀念，認為年齡只是一個數字而已，開心最重要。
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