金星孖黃曉明主持新節目海報突被消失　網猜同變性身份有關

內地藝人金星出了名主持風格麻辣，深受不少網友喜愛，未料原先已官宣由她聯同黃曉明﹑汪聰等人主持的綜藝節目《了不起的打工人》，竟在開播前則遭到電視台刪去宣傳海報頭像，讓她非常生氣，一連在微博上貼貼文質問電視台，固中原因引起網友紛紛猜測，掀起廣大討論。

金星原本有份主持節目的。（微博圖片﹑金星微博圖片）

《了不起的打工人》由網上平台優酷同江蘇衛視共同製作，是一檔職場觀察型的綜藝節目。起初官方已陸續公佈了主持名單，除了有金星之外，還有黃曉明﹑汪聰﹑李希侃、束從軒及喬欣，節目內容一共記錄了8位留學生來到一家傳統的民企打工過程，觀察他們在面對各職場上各種問題時的變化同成長。

宣傳海報上不見金星。（微博圖片）

但萬萬想不到在近日官方公佈的宣傳海報上，金星突然被消失，在海報上完全看不見她的影子，正因為莫名其妙突被封殺的關係，令她非常不滿就在微博點名電視台表達強烈不滿：「畫面中間缺最重要的一人，江某衛視不要瞎帶節奏了！把原因說出來，為什麼！」隨後又發文表示自己在錄製節目時，一直以正能量的角度主持，不明白出現甚麼問題：「在整期節目錄製中，我從正面的角度鼓勵並提醒海外歸來的學子們，回國後要腳踏實地的做事，把我們民族品牌怎樣推向國際，向世界講好中國故事！難道這樣正能量的觀點輸出，對你們江蘇衛視來說是有問題的嗎？請做出解釋！」語氣相當憤怒。

金星質問電視台為什麼。（金星微博圖片）

不少網友得知金星被節目封殺後都議論紛紛，不斷在猜測固中原因。有網友指出可能同她是跨性別身份有關，指出電視台有高層排斥跨性別人。而金星本身是男兒身，在1995年的時候完成性別重置手術，正式成為一名女性。目前節目亦已宣佈延期播出，正式開播日直接另行通知，有網友就表示應該是為了剪走金星鏡頭，而電視台方面亦沒有作出回應。

金星是一位深受歡迎的主持。（金星微博圖片）