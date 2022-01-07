梁凱寧浮潛晒誘人身材　無敵泳裝閃盲網民：見唔到條鯨鯊！

梁凱寧有極大量靚相。（IG@maggieleung0722）

前無綫（TVB）新聞主播梁凱寧（Maggie）一向都有大量fans，每次出圖都有唔少迴響，上次平安夜的火紅女郎打扮，就收獲不少心心。昨日（6日）再收緊防疫政策，通關無望，Maggie今日惟有貼舊相重溫旅行時光，她在帖文中寫道：「究竟疫情幾時完，好想去旅行，2017年。」Maggie今次最令人眼界大開的是換上泳裝玩浮潛，旁邊還有條生猛鯨鯊，有網民被Maggie泳裝吸引，講笑說找不到相中鯨鯊，有緊貼Maggie動向的網民就留言求片：「點解重發，無咗潛水嘅片！」Maggie都極有禮貌解釋：「因為呢張相打直，段片打橫，遲啲再出第二個post。」

浮潛真係好多嘢睇，可以睇清海洋動物點生活。（IG@maggieleung0722）

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