電視大戰｜陳展鵬單挑MIRROR三子　ViuTV收視想爬頭靠呢鋪

近日新冠肺炎變種「Omicron」開始於社區，政府又再收緊防疫措施禁晚市堂食。2020年4月新冠肺炎（COVID-19）於社區爆發初期亦有相關措施。當時無綫電視（TVB）正值播出《法證先鋒IV》、《十八年後的終極告白》、《降魔的2.0》、《飛虎之雷霆極戰》、《殺手》和《反黑路人甲》等劇集，ViuTV亦播出《歎息橋》、《心冤》和《地產仔》等劇目。



《法證先鋒IV》36.3點（劇照）

就數據分析，《法證先鋒IV》、《十八年後的終極告白》、《降魔的2.0》等劇都大收旺場，跨平台平均總收視方面《十八年後的終極告白》有26.5點，《降魔的2.0》有29點，《法證先鋒IV》更高收36.3點。

《降魔的2.0》跨平台平均總收視有29點。（劇照）

劇集會不會高收，除取決於劇集集本身質素，某程度上亦可能間接受益於禁晚市堂食的關係。人們因為不能出外食晚飯而留在家中食飯，市民亦多了機會「電視撈飯」，從而增加了黃金時段播出的劇集收視。

《鐵拳英雄》為2022年TVB劇集打頭頭陣。（劇照）

本周五（７日）《愛上我的衰神》播完，下周同樣時段就播放《鐵拳英雄》，《異搜店》之後播《青春不要臉》；而ViuTV亦會亦播出由凌文龍、陳漢娜、楊樂文、岑珈其主演的《IT狗》，再加上日前政府又再宣布禁晚市堂食措施，如無意外的話這三套劇集將會間接受益於這個措施，說不定能打破現在低收視的局面。

《青春不要臉》首輪宣傳照

《鐵拳英雄》前身叫《唐人街》，於2019年一月拍攝了四個月才完成，陣容有陳展鵬、唐詩詠、陳山聰、姚子羚、元秋、王君馨、劉穎鏇、歐瑞偉等，堪稱是第二套《城寨英雄》，不過由於未知的原因，播出日期一拖再拖最後更變成「倉底劇」被打入冷宮。單睇預告片都知道會打到拳拳到肉，相信喜歡《城寨英雄》的家庭觀眾都會對《鐵拳英雄》有興趣。

MIRROR隊長楊樂文（Lokman）、凌文龍、陳漢娜及余逸思於圓方出席《IT狗》首映。（周倪瑩攝）

至於緊接《異搜店》播放的《青春不要臉》就更為有趣，這套劇是由潘嘉德、林肯監製，前者監製過《巴不得媽媽...》、《On Call 36小時》、《衝上雲霄》，而後者則有《香港愛情故事》，《青春不要臉》亦有由是由余德丞、丁子朗、劉穎鏇、戴祖儀、伍樂怡、林正峰、游嘉欣等較年輕演員主演，相信吸引不少年輕一輩收睇。

《IT狗》以一群IT界另類精英為主幹（節目截圖）

《IT狗》為《ViuTV 2022》節目巡禮之一的劇集，講述一班IT職場上的年輕人掙扎求存、有血有淚的故事。劇集由凌文龍、陳漢娜、楊樂文、岑珈其主演。以往有MIRROR成員參演的劇集，例如《大叔的愛》、《男排女將》、《無限斜棟有限公司》。再說《IT狗》有楊樂文（Lokman）、陳瑞輝（Frankie）和邱士縉（Stanley），一月10日播出時必定會引起一陣追劇熱潮。