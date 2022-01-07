細數六位熱愛潛水女藝人　何泳芍似美人魚贏梁凱寧幾條街？

梁凱寧昨日（6日）在社交媒體上應網民的要求，重新發布已經下架的潛水片，網民被梁凱寧誘人身材蒙蔽了雙眼，忽略了影片中的鯨鯊，更引來C AllStar成員釗峰留言。其實除了梁凱寧之外，還有一下五位女藝人都會分享自己身穿潛水戰衣的相片，有些更會閃爆網民的眼睛，大飽眼福！
點擊下圖睇下有邊位女藝人成日去潛水：
+13
梁凱寧找數重新上載三點式潛水片 引出「釗峰鯊」上水唱洗腦兒歌
+2
點擊其他梁凱寧IG靚相：
+87
聖誕節︱梁凱寧貼身針織衫低調性感送祝福：唔記得Trim走個傻樣！梁凱寧曬男友視角露甜笑驚變肥嘟嘟 網民依然被迷倒：叔叔不行了梁凱寧示範針炙意外騷美腳 網友又錯重點：好想做嗰支針！Ash平安夜派對照片曝光 MC張天賦冇影大合照引網民罵戰51歲鍾麗緹透視泳衣滑水震撼視覺 零修圖獲網民讚：夠晒自然真實愛回家｜「池美麗」婚紗Look大公開 盡顯清純一面仙氣滿溢
梁凱寧找數重新上載三點式潛水片 引出「釗峰鯊」上水唱洗腦兒歌白雲性感打扮加特效遮住惹走光疑雲 噴血度飊升令網民無限遐想李蔓瑩平安夜低胸吊帶Look大騷性感魅力：講定聖誕快樂先梁凱寧浮潛晒誘人身材 無敵泳裝閃盲網民：見唔到條鯨鯊！聖誕節︱梁凱寧貼身針織衫低調性感送祝福：唔記得Trim走個傻樣！