細數六位熱愛潛水女藝人　何泳芍似美人魚贏梁凱寧幾條街？

撰文：盧凱瑤
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梁凱寧昨日（6日）在社交媒體上應網民的要求，重新發布已經下架的潛水片，網民被梁凱寧誘人身材蒙蔽了雙眼，忽略了影片中的鯨鯊，更引來C AllStar成員釗峰留言。其實除了梁凱寧之外，還有一下五位女藝人都會分享自己身穿潛水戰衣的相片，有些更會閃爆網民的眼睛，大飽眼福！

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梁凱寧找數重新上載三點式潛水片　引出「釗峰鯊」上水唱洗腦兒歌

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