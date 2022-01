今年29歲的何雁詩於2020年與歌手鄭俊弘拉埋天窗,1月13日何雁詩更在IG宣布有喜懷上男胎,恭喜晒!今日(21/01)她也於IG分享自己懷孕照,寫道:「A different size everyday!每日同自己講: I am fine,I got this,望住照超聲波見到果隻雞髀,俾啲信心自己,有時隻雞髀又會腳踢踢,又會安心啲,知道佢係入面ok。係屋企花啲 me time照顧自己,寫下歌,浸下浴,敷下mask,又有啲二人世界,因為遲啲就要爭取先有。煮下飯,一齊睇下電視,好好享受一下,希望一切順利。#DearLittleOne」好友吳嘉禧留言:「冇見一陣 大得咁快嘅。」陳敏之也留言說:「welcome to mama club。」

29歲何雁詩開心Share孕照。(IG@honganc)