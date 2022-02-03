59歲顧紀筠再曬到頂巨型桃花　一屋賀年花迎虎年氣派十足

在農曆新年期間，不少香港人會選擇買花去佈置屋企，而水仙、百合或者蘭花顯得家中更加有新年氣息，而且又有好意頭，所以是部分港人的首選，但是大多數香港人都在蝸居居住，因此會選擇體積比較小型的賀年花。

有樓頂高的桃花（IG/@kooloban）

而出名富貴的顧紀筠（顧老闆）在今天年初三（3日）在Instagram上曬出家中的各種賀年花並在帖文上寫道：「繁花似錦，花開富貴」。早在聖誕節時顧老闆已經曬出家中巨型到樓頂的聖誕樹，而今日顧老闆就曬出有樓頂高的桃花，花盆底有年桔包圍，除此之外還有五代同堂、銀柳、水仙及不同品種的蘭花。透過照片還能見到顧老闆所住的豪宅能俯瞰維多利亞港全景，新年能一邊賞花一邊望海景，正是羨煞旁人。

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