黃子華重提劉心悠為《乜代宗師》練到受傷：付出努力的人得到關注

2022年的農曆新年因為Omicron在香港肆虐，導致食肆需要在晚上6時至翌日早上5時禁止堂食，而15類表列處所，如戲院、酒吧及健身中心等亦需要關閉，時間好像停頓在兩年前的2020年。戲院沒有賀歲片上映，而原本應該忙於宣傳新戲《飯戲攻心》及演出舞台劇《最後禮物》的黃子華，但日前在社交平台上載了一條片段，寫道「新年冇哂節目百無聊賴？…」，原來是細說2020年上映的《乜代宗師》，劉心悠當年拍攝的辛酸事。



《乜代宗師》在2020年上映，電影由黃子華及劉心悠主演。（《乜代宗師》劇照）

《乜代宗師》在2020年上映，是黃子華繼2002年上映的《一蚊雞保鑣》後，第二部自編自導自演的電影，目前電影在Disney+上架中。日前子華神拍片細說劉心悠當年為電影所付出的汗水，而他將這故事說出來的心願只有一個，就是希望曾經努力過，付出過的人「希望他們得到應有的關注，我想過去這一兩年，香港，甚至全世界好多人都好努力，付出好多心血，希望所有這些人，付出的成果沒有白費，會得到應有的關注及留意。」

至於劉心悠的故事，就是她為《乜代宗師》密集式接受西洋拳的訓練，而且還要地獄式增磅再減磅。黃子華稱：「《乜代宗師》在兩年前已經上映，第一日上就犀利啦，武漢封城，同時社會動盪，所以做了的宣傳等於零。雖然都收了近3,000萬票房，但好多人忽略了一樣東西。」

劉心悠在戲中的角色是香港西洋拳壇傳奇女性陳真。（《乜代宗師》劇照）

之後子華就開始跟粉絲分享當年劉心悠為角色陳真接受了地獄式的訓練。他指出：「請了兩個武術指導，至少六個女拳手及武師，密集形式訓練了她半年。」之後他解釋何謂密集形式訓練：「佢唔死嗰日就要嚟，嚟到就打到死為止，等到復活又再來，不停輪迴半年。」即使她因為打到哭及累到喊，但只要沒有人叫停，她就會繼續，非常專業。

除了西洋拳的技術外，還需要塑造好身形。黃子華表示為劉心悠塑造拳手的身形近六個月的時間：「我們用了五個月時間把她『谷脹』，然後用半個月至一個月的時間讓她修身。」子華見到當時「愈來愈圓潤」的心悠BB，擔心她不夠時間修身。

劉心悠為角色付出很多。（《乜代宗師》劇照）

除此之外，子華又談到劉心悠為訓練受傷過兩次，而他在影片也提到曾千叮萬囑不要讓劉心悠受傷：「千萬不要受傷，因為不夠時間拍攝。果然受訓一個月後受傷，忘記是左還是右手手腕骨折。因為不夠時間，對不起，訓練沒有受傷那隻手。之後胸膜受傷，但都沒有停止訓練。」最後子華神提到其中一幕，心悠一鏡過完成15招的動作戲，苦練的成果沒有白費。