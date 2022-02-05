「甜筒輝」鄭文輝25年後做返電影編導　搵投資者開戲涉七位數製作

「甜筒輝」當年憑住《食神》入面Richard一角而為人所熟悉，他接受《香港01》訪問時憶述：「嗰時我做緊副導演，有一日星爺（周星馳）問我： 『你有冇西裝？聽日有個角色畀你做。』」自始這位副導演兼編劇的鄭文輝就成了「星爺迷」心中的喜劇人物「甜筒輝」。時隔25年，原來「甜筒輝」鄭文輝已經重回了幕後工作，近日由他編導的新戲《反間》亦已獲審批拍攝。



甜筒輝表示自己在《喜劇之王》的演出很難超越：「呢一幕影響我一生、受用一生」。（電影截圖）

「甜筒輝」鄭文輝接受《香港01》訪問時，表示自己已經製作了三套國內、香港的電影，這套電影《反間》亦是他編導的第四套電影，說：「我自己本身好鍾意商戰片，咁啱有投資者搵我再開戲，所以我就寫咗劇本，啱啱噚日（04/2）審批過咗，算係新年好消息！」

「甜筒輝」鄭文輝近年自己搵投資者開戲。（Facebook圖片）

鄭文輝的《水着女王》由梁茵主演，其餘3位演員為陳綺雯、李婷婷、李亦喬。（鄭文輝IG）

鄭文輝表示：「好開心梁茵在我最新執導的電影中擔任第一女主角，她在《愛回家》飾演Anita令人印象深刻。」（鄭文輝IG）

他表示電影《反間》故事講兩個朋友分自發展，而公司都成為了行內「龍頭」，有一日其中公司發現自己的創意被偷就懷疑起另一間公司。故事當中會涉及間諜劇情，他說：「入面仲有反間計，所以戲名就叫《反間》。」鄭文輝表示，電影將計劃於院線播出，製作費預定有七位數字，不過他也補充說：「我希望搵香港演員參加，作為香港導演都想搵返香港演員。當然要睇搵到咩case嚟做男主角，先知可以攞到幾多budget。我肯定呢套唔會過億（budget），但係千萬都有嘅，喺國內算係中型電影。」

「甜筒輝」鄭文輝說到，當年自己是讀編劇出身的，後來才加入了己故向華勝先生的班底做編導，後來又跟了李力持做副導演。（網上圖片）

「甜筒輝」鄭文輝也拍過《戰龍決》。（網上圖片）

「甜筒輝」鄭文輝又開新戲。（鄭文輝Facebook）

其實自「甜筒輝」之後，鄭文輝還做過《行運一條龍》、《喜劇之王》凡幕後工作，後來才轉到漫畫周刊擔任監製。是什麼原因令他重回「老本行」做電影幕後呢？他表示這就要多謝「如花」李健仁和苑瓊丹，說：「16年嗰時，仁哥，即係你哋講嘅『如花』，搵我上去大陸做綜藝節目，嗰次仲有苑瓊丹，個節目喺中央台播，係一個遊戲節目嚟。嗰次上去之後，都係仁哥同苑瓊丹鼓勵我，叫我做返電影，之後我就轉咗行做返幕後啦！講起真係要多謝佢哋。」

「如花」李健仁真係經典。（網上圖片）

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