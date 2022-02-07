Anson Lo攬枕被當垃圾放資源回收站　網民：之後會見到前夫條屍

早前有網民成為「我老婆嫁左比Mirror導致婚姻破裂關注組」，提供一個平台予一班「迷戀MIRROR的女性的男伴」交流，所以這個交流平台上深受困擾的老公、男朋友們又被稱為「前夫」。昨日（06/2）有一個「前夫」報料，指在他放狗落街散步時，於一個資源回收站（或者垃圾站）旁發現了MIRROR成員「Anson Lo」真人攬枕的蹤影。



好擔心位「前夫」安危。（網上圖片）

Anson Lo攬枕被當垃圾放資源回收站。（網上圖片）

這位網民在「我老婆嫁左比Mirror導致婚姻破裂關注組」Facebook討論串貼出相片後，也寫道：「朋友放狗見到現任丈夫瑟縮於街角﹐搵人認咗佢 PS:港島區」。帖文一出後，就有大量網民留言，部份留言還十分精景：「邊個前夫做嘅」、「之後會見到前夫條屍⋯⋯」、「每扔一個公仔就會有一個前夫橫屍街頭」、「夠狠夠絕，果然前夫一出手，便知有沒有」、「唔要可以俾我，做咩掉咗佢 」、「點可以咁對教主架，過分」、「會唔會係同阿Day爭位嘅犧牲品」。