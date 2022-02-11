鐵拳英雄｜王君馨「巨型瀏海」被網民嘲太厚實　實情原來大有來頭

【鐵拳英雄／王君馨／城寨英雄】TVB劇集《鐵拳英雄》雖然和幾年前的《城寨英雄》有異曲同工之妙，但憑著精彩的打戲和緊湊的劇情還是獲得坊間不少人的讚賞，其中一個被大讚有進步、在劇中表現超出彩的角色，當屬王君馨飾演的程安娜！



程安娜一開始以彭敬祖未婚妻的身份登場，跟在彭敬祖身邊在泰國唐仁街為非作歹，但實際上她就是步青雲等人一直在尋找的彭家內鬼，暗中計畫要剷除彭家，而她的真實身份原來是步青雲失散多年的妹妹步青心！

王君馨2016年因為在《城寨英雄》當中飾演冷豔反派花曼大受歡迎，而這次她在《鐵拳英雄》裡再次挑戰做打女，她所飾演的步青心／程安娜最擅長的功夫是十二路潭腿，在劇中有大量打戲之餘，因角色需要她在劇裡還常常上演強勁有力的一字馬上踢腿，動作乾脆俐落讓不少觀眾都大贊她踢腿的動作讓大家看著都角色很帶勁！

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為了演好這個角色，王君馨在打戲上絕對是下過一番苦工的，除了在公司受訓的兩個星期以外，她自己私底下也有另外找其他老師學習，甚至找了一個人體模型「阿Bob」回家，每天對著「阿Bob」反復練習踢功，務求讓自己不僅要踢得快狠準！因長時間穿著尖頭高踭鞋拍動作戲，而打功夫的時候也需要用到腳趾去抓住地上，長期下來讓她的腳趾因此受傷變形，幾乎沒幾天就要約見醫生去做物理治療！

王君馨巨型瀏海被網民嘲「太厚實」

除了十二路潭腿之外，王君馨這次在《鐵拳英雄》裡的造型也在網上引起了不少話題，其中一個最多人討論的造型那就是她的厚重瀏海啦！王君馨在她的個人頻道就解釋說，程安娜的厚重瀏海也許一開始會讓很多人看不習慣，但其實這種瀏海被稱為是「bumper bangs」的一種美式裝扮，因為考慮到程安娜從小在外國留學，所以當時她在尋找程安娜角色造型的靈感時，就特意參考了六十年代的特色髮型，最終發現這種「bumper bangs」和她的服裝搭配起來竟然意外地合襯！

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可能大家看過王君馨在《鐵拳英雄》裡的表現後，難免會拿她和幾年前她在《城寨英雄》裡花曼的角色做對比，但對她來說這兩個角色不管是人物背景還是性格都是截然不同的，花曼是個很傷感卻又給人一種風情萬種感覺的人物，而程安娜給人感覺更加上進、青春和衝動，和花曼的角色有很大的不同。

為了演好程安娜這個角色，王君馨真的吃了不少苦頭，但等到《鐵拳英雄》播出後，看到觀眾如此喜歡程安娜這個角色，更讓她角色自己之前所吃的苦頭都是值得的！

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