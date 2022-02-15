鐵拳英雄劇透｜劉穎鏇被黑衣人所殺　一睇就知係女人唔係吳家樂

《鐵拳英雄》第25集劇透



《鐵拳英雄》上集講到，多采（王子涵飾）與來吉（伍允龍飾）互生情愫，被青原（鄭世豪飾）發現並勒索金錢，來吉不肯就犯，索性公開戀情。芊芊（唐詩詠飾）打算向青雲求婚，怎料大出洋相，原來青雲（陳展鵬飾）早已為她準備驚喜。夜裡，小柔（劉穎鏇飾）突然視力模糊，卻隱瞞着連棘（陳山聰飾）等人。連棘希望與福妹（姚子羚飾）重拾昔日情，但福妹直言對他已無感覺，只想經營咖啡店過平淡生活。唐仁街回復太平，芊芊卻再次被惡夢纏擾……未幾，華僑社手足勳與祥遭離奇殺害……

原來唐詩詠先係final boss？（《鐵拳英雄》截圖）

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以下內容有劇透，逃生門在此：

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《鐵拳英雄》最新一集講到，小柔的視力倒退，在街上跌倒，被福妹發現帶到咖啡店，小柔請求福妹別將真相告訴連棘、青雲等。福妹看穿小柔喜歡連棘，小柔坦言不想成為連棘的負累，及後還以搬進大學宿舍為藉口離家。另邊廂，福妹暗中調查一事，被多采發現。華僑社眾人到碼頭送別小柔，唯獨不見連棘，小柔失望。小柔獨自抵達芭堤雅但接連碰釘，無助之際，連棘突然出現。小柔獲連棘開解，搬回唐仁街。某夜，小柔在街頭突然被一蒙面人施襲……

劉穎鏇重傷，甚至死埋！（《鐵拳英國》劇照）

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