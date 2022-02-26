我們的婚姻︱白百何隔四年重返電視圈　嗌交戲15秒講99個字超勁

內地女星白百何時隔四年重返電視圈，推出新劇《我們的婚姻》備受關注，日前劇集正式開播在微博掀起話題熱潮。近日，在劇中她同佟大為一場吵架戲相當精彩，白百何一氣呵成妙語連珠講對白，既清晰又有演技的表現讓不少網友激讚，原來這一場戲中她用了15秒就講了99個字，台詞功底相當出色。

白百何同佟大為主演的劇集《我們的婚姻》備受關注。（《我們的婚姻》微博圖片）

在劇中白百何同佟大為飾演一對夫妻，最新劇情講到全職媽媽白百何有意重返職場，沒想到應徵的事情被佟大為發現，於是夫妻二人就在房間裡吵架，白百何當下非常不滿，不明白為什麼在工作問題上就是要以佟大為為主：「我跟你學的一樣的專業，受的一樣的教育……」竟然在這一場15秒的吵架戲中，一氣呵成講了99個字對白，而且相當順暢又展現了當下角色的憤怒感，這一場吵架戲相當有真實感。

白百何15秒吵架戲講了99個字。（影片截圖）

同佟大為吵架相當有真實感。（影片截圖）

而眼見白百何工作室微博上傳吵架戲的拍攝花絮片段，在正式拍攝前她已經不停在練習，代入角色用其口吻在對戲，而且無論語氣、語調等都做得相當到位，以使正式拍攝時相當順利。不少網友眼見白百何的台詞功底都有讚無彈，紛紛留言表示：「鏗鏘有力情緒飽滿」、「說那麼多字厲害」等，對她的專業給予肯定。

開拍之前不停練習。（影片截圖）