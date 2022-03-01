「小旋風」出道30年成人生勝利組　林志穎：我是很幸福的

2月28日對台灣男星林志穎來說是一個特別的日子，皆因為是他踏入娛樂圈出道的30周年之日，在這個值得紀念的日子，他稍早前更回去母校華岡藝術學校舉行迷你演唱會，吸引不少學弟妹及粉絲捧場，人氣依舊強勁。一轉眼已經在娛樂行業走過30個年頭，他亦有感而發在社交網站同大家分享心內心話，感動不少網友。

林志穎 28日迎來出道30周年的大日子。（林志穎微博圖片）

17歲出道的林志穎發行第一張唱片已經走紅，當年他有「小旋風」的稱號，憑其出眾的外表更讓他紅遍亞洲，18歲已經站上香港紅磡體育館舞台舉行演唱會，成為紅館開唱最年輕的歌手。隨後即使不再將重心放在音樂上，在影視業的發展亦做得有聲有色，劇集《絕世雙驕》﹑《放羊的星星》﹑《天龍八部》等，至今仍令觀眾難以忘記，在家庭上他聚了模特兒陳若儀為妻，婚後育有三名兒子，一家五口相當幸福，家庭事業兩得意被網友封為「人生勝利組」。

林志穎在影視圈的成績亦相當好。（林志穎微博圖片）

一家五口幸福快樂。（林志穎微博圖片）

走過這30年近日他就再次回到母校華岡藝術學校表演，再次踏上這個最原點的舞台，讓他勾起不少回憶，在舞台上除了唱跳表演之外，更用自身經驗同學弟妹分享自己從事藝術事業的點滴，讓學弟妹獲益良多。而他亦有在社交網站有感而發表示：「一切真的不可思議！那個從17歲開始懵懵懂懂的小旋風，一瞬間過了30個年頭了，擁有了3個寶貝，很開心你們一直都在，也沒忘記，尤其是前天回到母校，站在第一次表演的舞台上，那份感動讓我想起剛出道的我，直到現在都還擁有你們的掌聲、尖叫聲，我是很幸福的。最近好多粉絲會分享過去的卡带、專輯、周邊商品、新聞剪報，這些都是你們與我的美好回憶！」一番感動的說話，勾起不少粉絲童年回憶。

回到母校表演。（影片截圖）

而內地主持人謝娜就是他其中一位粉絲，她在微博轉貼林志穎的貼文表示：「小志，我追過的偶像，模仿過你的髮型，穿着，模仿過你唱歌跳舞的樣子，最重要的，一定要像你一樣永遠積極青春的狀態，出道三十年快樂，一起唱：十七歲那年的雨季，我們有共同的期許。」

謝娜是林志穎的粉絲。（謝娜微博圖片）