家族榮耀．專訪｜39歲梁靖琪拍性感戲在意囝囝睇法：內心好多顧慮

現年39歲梁靖琪（Toby）在2019年與圈外男友施雋賢結婚，同年誕下大仔施睿文（Roman），去年更宣布懷上二胎，將會在今年4月迎接新生命，生活幸福美滿。不少女演員成為母親後，會令戲路受到很多限制，而榮升母親的梁靖琪產後復出依然選擇接拍床戲。無綫（TVB）熱播劇集《家族榮耀》，今日（11日）最新一集講述馬家四小姐馬昭慈（梁靖琪飾）受私生女身份影響，在家中沒有存在感，更成為親人陷害對象，使她與前男友的性愛影片流出。

榮升母親的梁靖琪產後復出後卻依然選擇接拍床戲。（陳順禎攝）

成為母親後，憂慮的事情會變多

Toby接受《香港01》訪問時，透露成為母親後拍攝床戲的心情：「作為母親的確有擔心床戲嘅部分，因為呢part可以推動劇情，所以自己有同先生傾過，而導演都話過冇太多尺度大嘅行為，淨係坐喺床到乜都見唔到，所以我都OK嘅。」被問到是否會再接拍性感戲份時，Toby表示要視乎情況而定，因為成為母親後，有很多事情需要擔心：「盡少緊係好啦，但係對於演員係唔可以介意太多。」

大仔Roman只有兩歲，但是隨着小朋友長大對不同事情都會有獨到的想法，Toby被問到接拍性感戲份時，會否在意兒子長大後對自己的看法時，她說：「如果我接咗呢啲劇，我會解釋畀佢聽，因為而家好多小朋友都分唔清現實同虛擬，做咗媽咪同太太之後內心好多顧慮，有啲嘢唔適當嘅時候，自己都唔會太想做」。

被問到是否會再接拍性感戲份時，Toby表示要視乎情況而定。（陳順禎攝）

在劇集中Toby飾演馬昭慈一角，為了得到父親的認同而修讀自己沒有興趣的商科，現實中Toby父親梁家樹是圈中有名的監製及導演，她與馬昭慈一樣受到了父親影響而入行，不同之處是Toby對演戲抱有熱情而渴望成為演員：「由細到大都睇爸爸佢哋拍戲，自己覺得好得意，我想入呢行係因為我想令到觀眾開心，所以好想做呢件事，於是我選擇入行，其實我爹哋媽咪唔係好鍾意我做呢行，但係佢哋都支持我追尋自己嘅夢想」。

Toby對演戲抱有熱情而渴望成為演員。（陳順禎攝）

唔恨做女主角

Toby於2004年出道，入行至今已有18年，她主要飾演二、三線角色，甚少在劇中擔任女主角，不少網民認為梁家樹執導的劇集棒紅了不少演員，Toby作為他的女兒，出道至今出演多部由爸爸拍攝的作品，卻未能躋身一線女星，實際上「不願上一線」的說法更適合Toby：「我已經覺得自己好好，我唔係要做女主角，其實二、三線角色好有發揮空間，我係因為熱情而去拍戲，只要演技每年有進步，我已經好滿足。同埋，你望到阿佘咁好，好有女演員風範，但係我就覺得咁樣好辛苦。」她以好友佘詩曼為例，雖然登上女一位置，但是經常見到她辛苦的模樣，令Toby深深感受到作為女主角的壓力是非常巨大，而Toby這種壓力會令她喘不過氣來，因此她認為二、三線角色是非常適合自己飾演：「我見到阿佘咁就覺得辛苦。」

「不願彈上一線」的說法更適合Toby。（陳順禎攝）

Toby作為導演梁家樹之女，經常會收到網民的批評，認為她有爸爸這個靠山才能參演劇集，這些言論曾經成為她的包袱，認為自己影響到爸爸，為此Toby感到內疚還萌生了轉行的想法，她當時不斷思考：「成日俾人鬧，自己都諗係唔係真係咁冇價值？其實一個人出世都係為咗尋找自我價值」。因此Toby嘗試過不同行業，如侍應、游水教練、英文老師等等，接觸不同新事物後，令Toby改變了很多固有的想法，更放下觀眾付諸給她的包袱。現在Toby不會理會這些言論，認為只要自己在演技上有進步，觀眾就會對她刮目相看，她更高興地分享：「以前大家都會叫我做梁家樹個女，而家佢哋會叫我梁靖琪，觀眾真係有睇到自己嘅努力，非常感恩」。

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