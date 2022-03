50歲胡蓓蔚素顏完全冇走樣　皮膚誇張到好似少女般白裡透紅

現年50歲的胡蓓蔚昨天在社交平台上載了一陣淡妝接近素顏的相片,看她的肌膚完全不像已踏入中年,皮膚依然白裡透紅,彷如少女,不禁令人感嘆保養得真的非常好,彷彿連歲月都不敢在她的臉人任何痕跡。

胡蓓蔚與單立文於1996年年底拍拖,直至2008年結婚,兩人婚後感情一直相當好,而且很少有感情出現問題的傳聞。原來胡蓓蔚一直有其愛情保新鮮秘技。

胡蓓蔚穿上豹紋三點式泳衣,身形fit爆。(IG@paisleyhu)

上年胡蓓蔚在IG貼出一條短片,兩人一起照鏡時胡蓓蔚伸手挑逗了一下老公單立文下巴,互動十分有趣。她還寫道:「One of the tips to make your marriage work is to treat your husband like your son.(其中一個令婚姻變好的秘訣就係,當老公係兒子一樣咁照顧))

真嘢唔好講。(IG@paisleyhu)

