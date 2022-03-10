50歲胡蓓蔚素顏完全冇走樣　皮膚誇張到好似少女般白裡透紅

現年50歲的胡蓓蔚昨天在社交平台上載了一陣淡妝接近素顏的相片，看她的肌膚完全不像已踏入中年，皮膚依然白裡透紅，彷如少女，不禁令人感嘆保養得真的非常好，彷彿連歲月都不敢在她的臉人任何痕跡。

點擊下圖看胡蓓蔚相靚加素顏相：

+ 20

胡蓓蔚與單立文於1996年年底拍拖，直至2008年結婚，兩人婚後感情一直相當好，而且很少有感情出現問題的傳聞。原來胡蓓蔚一直有其愛情保新鮮秘技。

胡蓓蔚穿上豹紋三點式泳衣，身形fit爆。(IG＠paisleyhu)

上年胡蓓蔚在IG貼出一條短片，兩人一起照鏡時胡蓓蔚伸手挑逗了一下老公單立文下巴，互動十分有趣。她還寫道：「One of the tips to make your marriage work is to treat your husband like your son.（其中一個令婚姻變好的秘訣就係，當老公係兒子一樣咁照顧））

真嘢唔好講。（IG＠paisleyhu）

同場加映：回顧近年東張西望離巢女神 收入倍升算小事有人買過億豪宅

點擊下圖睇近年《東張西望》離巢女神近況：