50歲胡蓓蔚素顏完全冇走樣　皮膚誇張到好似少女般白裡透紅

現年50歲的胡蓓蔚昨天在社交平台上載了一陣淡妝接近素顏的相片，看她的肌膚完全不像已踏入中年，皮膚依然白裡透紅，彷如少女，不禁令人感嘆保養得真的非常好，彷彿連歲月都不敢在她的臉人任何痕跡。
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胡蓓蔚與單立文於1996年年底拍拖，直至2008年結婚，兩人婚後感情一直相當好，而且很少有感情出現問題的傳聞。原來胡蓓蔚一直有其愛情保新鮮秘技。
上年胡蓓蔚在IG貼出一條短片，兩人一起照鏡時胡蓓蔚伸手挑逗了一下老公單立文下巴，互動十分有趣。她還寫道：「One of the tips to make your marriage work is to treat your husband like your son.（其中一個令婚姻變好的秘訣就係，當老公係兒子一樣咁照顧））
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