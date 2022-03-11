Lucy李元元露出超猙獰表情　原因是媽媽親自操刀剪招牌眉上瀏海？

近日港府宣布髮型屋可以重開的好消息，令一眾市民感到非常開心，終於能打理自己的頭髮，但對於小朋友來說，髮型屋是否開張與他們無關，因為自己的父母就是髮型師。現年3歲的Lucy（李元元）個性鮮明、性格活潑又可愛，深受網民喜愛，要數Lucy最為人熟悉的特徵必定是她的眉上瀏海。

要數Lucy最為人熟悉的特徵必定是她的眉上瀏海。（IG/ @lucy.is.good）

媽媽梁志瑩（Sophia）今日（10日）在Instagram上公開Lucy眉上瀏海的「誕生」過程，見Sophia單手用鉸剪為Lucy剪頭髮，不知道是否因為小朋友害怕剪頭髮的關係，Lucy全程閉上眼睛並露出超級猙獰，網民表示：「合埋眼又打開口剪髮，係咩玩法」、「Lulu，你開口會食晒啲頭髮架」、「元元你阿媽手震呀，剪到你個頭咁肉酸嘅」。

Lucy全程閉上眼睛並露出超級猙獰。（IG/@lucy.is.good）

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