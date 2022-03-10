COLLAR成員居家抗疫唔開工　Ivy為愛學煮甜品　SoChing兩日冇洗頭

近日香港疫情嚴峻，留在家裏可以減少感染新冠肺炎的機會，同時可以減輕醫護人員的負擔，出道至今接Job接到手軟的COLLAR，現在亦要放下手頭工作居家抗疫。

出道至今有人氣依然高漲的COLLAR工作接踵而來，現在亦要放下手頭工作居家抗疫。（IG@collar.weare）

ViuTV節目《今日疫情》昨日（9日）邀請到COLLAR成員Ivy（蘇雅琳）及Candy（王家晴）進行視像通話，採訪她們近日疫情下的生活情況，Ivy表示：「自己忙咗好耐冇煮嘢食，呢排開始研究食譜，研究麻糬波波點整，不過暫時未成功。」學整麻糬波波的背後原因，竟然是因為成員Day（許軼）喜歡食，非常有隊友愛，而Candy表示自己喜歡留在家裏，在家裏亦可以食瞓玩。

Ivy為Day學煮甜品。（節目截圖）

而成員SoChing（蘇芷晴）沒有上節目，她就透過社交平台分享近日居家抗疫情況，表示：「無野做見個頭兩日無洗又好似幾好睇就影底，P了一下唇色，因為响家抖到口唇白」，令成員Day就留言：「有味po」，隨即遭到歌迷取笑：「你三日冇洗頭」，而SoChing反擊：「你同我都有味」，場面非常好笑。

SoChing個頭兩日無洗。（IG/@soching_nat）

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