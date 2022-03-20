大阪亞洲電影節於今日完美落幕　香港《梅艷芳》獲殊榮

每年三月於日本舉行的《第十七屆大阪亞洲電影節》公布入圍電影名單，由王丹妮、古天樂主演的《梅艷芳》、由姜濤、毛舜筠及柳應廷主演的《阿媽有咗第二個》及由楊潮凱、吳詠珊執導的《喜歡妳是妳》等都有入圍。

今年電影節為期11日，於今日（20日）進行閉幕禮，《梅艷芳》於今屆電影節中奪兩個獎，分別是「觀客賞」及「特別推薦獎」。導演梁樂民：「感謝大阪電影節評審、還有喜歡《梅艷芳》電影的日本朋友。梅姐生前常常提起她很喜歡日本的，獎項給我們團隊很大的鼓舞，希望疫情能盡快過去，我們能再次相聚。」而女主角王丹妮則表示「非常榮幸有份參演既《梅艷芳》獲得第十七屆大阪亞洲電影節「觀眾票選」及「特別獎」兩個獎項，而妹姐當年喺日本東京音樂節亦獲得兩個獎項，所以別具意義，另外亦希望電影《梅艷芳》能夠繼續令更多人認識。」

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由楊潮凱、吳詠珊執導的電影《喜歡妳是妳》也有入圍，楊潮凱首次執導便入選大阪亞洲電影節獲得「ABC電視台賞」，楊潮凱表示：「除咗興奮，還有感恩，多謝每一位有份參與喜歡你是你的每一位朋友」。

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由姜濤、毛舜筠及柳應廷主演的《阿媽有咗第二個》獲得「特別關注香港電影」這個推介，姜濤及柳應廷對首次參演電影便有份入圍電影節感到榮幸，希望大家能感受到他們努力的演出，另外《我的印度男友》、《緣路山旮旯》、《殺出個黃昏》及《喜歡妳是妳》共六套電影獲得「特別關注香港電影」推介。

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