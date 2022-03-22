李玟懶理網民批評外貌跌watt　公開滿臉皺紋素顏照：我只想做自己

天后李玟（Coco）出道多年以來一直是不少人心中的性感女神，現年47歲的她至今依然保養得宜，身材還要fit過不少年輕女星。然而，近日卻飽受被網民批評外貌跌watt的批評，早前在社交網站上載素顏照片和影片均被嘲判若兩人，眼見偶像被批評令不少粉絲感到心痛，但Coco似乎未有太介意批評，甚至大方留言表示：「能夠讓人笑一笑也挺好的。」超高EQ的回應備受讚賞。



李玟多年以來一直是不少人心中的性感女神，現年47歲的她至今依然保養得宜。（李玟微博圖片）

Coco昨日（21日）在微博發文現時正在接受隔離寫道：「早安。將起床， 猜猜我在哪兒？ 希望大家擁有一個快樂的星期一。#新的一天新的開始##隔離# ​​​​」並公開一張自己剛剛起床後素顏躺在床上的照片，只見相中的她雖然額頭和蘋果肌飽滿，但臉頰、下巴和頸部都明顯有不少皺紋，難掩歲月痕跡。

Coco公開一張自己剛剛起床後素顏躺在床上的照片。（微博：@Coco李玟）

Coco不太在意外界的批評。（微博：@Coco李玟）

Coco保養得宜，身材還要fit過不少年輕女星。（微博：@Coco李玟）

見到Coco對於素顏毫不掩飾的一面，有粉絲擔心她會再次被人嘲諷，但Coco從來都未有對此而介意，心態更是相當豁達，霸氣留言回應：「沒關係，我從來都沒有覺得自己是美女。我只是想做自己， 要愛我的人是愛我的人品跟才華， 一個人的外表不會永久的。希望喜歡我的人是因為我的個性跟才華。要黑就黑吧，能夠讓人笑一笑也挺好的。」超高EQ的心態令人讚嘆不已：「是我的榜樣」、「好喜歡你的好個性」、「能夠做自己很棒」、「自然健康最美」、「對你更增加一份喜愛和敬佩」。

點擊下圖看CoCo出道以來的變化︰

+ 3