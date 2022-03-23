防疫意識極高林峯趕拍新戲　停機秒戴口罩護妻女

由鄭保瑞執導，古天樂、林峯、任賢齊及洪金寶演出的《九龍城寨．圍城》自去年底已經開鏡，原本預計二月農曆年煞科，劇中有份參演的張松枝及其他工作人員確診，再加上第五波疫情急速擴散，無奈之下拍攝進度一度暫停。

仍在港拍攝的電影《九龍城寨‧圍城》，首張海報以城寨做背景，以一束光線射向男主角身上。（《九龍城寨‧圍城》海報）

近日疫情開始受到控制，於是重啟拍攝進度，火速為《九龍城寨．圍城》進行埋尾。劇組最近於九龍灣一處空地搭制大型佈景趕工，由於劇組有近百人，為確保大家安全，演員及工作人員都需要在入口進行快速檢測及量體溫。

前晚（21日）林峯約七時抵達拍攝現場，在入口檢測站進行檢測證實陰性後進入拍攝場地，林峯一直在車上等待到晚上八時許始落車，跟工作人員打完招呼後便埋位進行拍攝工作。認真拍攝的林峯於停機後火速戴回口罩與導演商討拍攝效果，等埋位時亦一直留在車內等候，盡量減少與人接觸，放飯時亦留在車內進食。「愛妻號」林峯此舉並非因為耍大牌，而是因為家中女兒年紀還小，想減低感染的風險。

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