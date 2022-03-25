旅遊達人Jerry.C串Tyson Yoshi買點擊？　前主播余浩宗斥公關災難

Tyson Yoshi日前（23日）推出新歌《I don't smoke & I don't drink》，短短兩日MV在YouTube上超過10萬人觀看，而旅遊達人Jerry.C謝利在IG分享MV時，便配文寫道：「真心想問點解有啲本地歌手MV一出就單日100萬View，香港都係得七百萬人」未知Jerry.C是否手誤把10萬打成100萬，還是借Tyson Yoshi的MV來質疑其他歌手，而該帖文已被刪除。

日前（23日）Tyson Yoshi推出新歌《I don't smoke & I don't drink》，短短兩日MV在YouTube上超過10萬人觀看。（MV截圖）

不過，他的帖文遭到前無綫電視新聞主播余浩宗截圖，並指出Jerry.C有買粉絲的嫌疑：「朋友分享俾我，呀！旅遊達人，我都真心想問你，點解咁International咁多外國人follow，但YouTube啲Views得1K，唯恐天下不亂就係你呢啲」，隨後余浩宗又表示Jerry.C向網民再次展現什麼是「公關災難」，因為Jerry.C踩完Tyson Yoshi後，於限時動態再次上載Tyson Yoshi新歌，不過今次他就表示：「Support HK Music」。

Jerry.C 謝利（陳國熙）是為旅遊KOL.（IG/@jerryctravel）

旅遊達人Jerry.C 謝利（陳國熙）是位旅遊KOL，不時會在YouTube頻道上載自己遊走各地的影片，Instagram有近6.3萬粉絲追蹤，曾經為美麗華擔任旅遊節目主持人周遊列國及拍攝廣告。

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