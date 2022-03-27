12位香港藝人內地直播帶貨實力排名　張文慈呻辛苦：下世不做主播

現年67歲的李國麟自從去年四月底在內地工作後，不時都會參與直播帶貨，有次因直播8小時但出貨量極低，被外界封為「最慘帶貨明星」，不過他沒有放棄反而愈做愈好，由「劣質帶貨藝人」變成有4.71分（滿分5分）的帶貨主播。由內地「直播一姐」薇婭因逃稅被罰13億人民幣的事件就知道直播所帶來的收入很高，而近年來不少香港藝人都會北上發展，除了參加不同的綜藝及劇集拍攝，還會加入直播帶貨行列，但是以明星的身份「轉行」成為直播主是否真的這麼容易？以下列出12位到內地加入直播行列的香港明星，看看誰的帶貨實力最好，又有哪位明星被網民嘲笑是「最慘帶貨明星」李國麟的繼承人。

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