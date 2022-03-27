游學修被控不小心駕駛　認為網民公開車牌實屬不必

游學修於去年11月在博覽道東與另一車輛碰撞，今日（27日）有人將其車cam片上載至YouTube。片中段見到游學修之車輛正準備切線但未有打左燈，而左方車輛未有打算讓步。轉燈後兩架車輛同時起步，因此游學修所駕駛的寶馬撞到對方駕駛的Tesla車尾。
游學修被警方落案控告不小心駕駛，晚上於IG 承認此事屬實，游學修表示：「我會汲取教訓，以後小心駕駛。」對方索15萬維修費此事，游學修表示因自己車輛並沒有安裝車cam，於是托朋友詢問對方拿車cam，游學修回應：「如我看完見到有錯都會願意賠償，最後對方拒絕。」但游學修對於此事已經被落案起訴，現在公開車cam片段及車牌實屬不必。
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