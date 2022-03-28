《瞬間看地球》4月1日起停播　網民嘆「又一個集體回憶消失」

根據TVB節目表，原定於每天早上8時55分播出的《瞬間看地球》將於4月1日開始暫停播放，節目由2003年開始播放，已有19年歷史。《瞬間看地球》由德國EarthTV Network負責製作，用1分鐘時間來直擊世界各地情況，再配合當地資訊，售予世界各地。

TVB 31/3官方時間表 (TVB官網)

TVB 1/4官方時間表 (TVB官網)

《瞬間看地球》停播消息一出，不少網民認為很可惜，因為《瞬間看地球》是一個集體回憶，大嘆「又一個集體回憶消失」、「個節目音樂，呢一世都會記得」、「無贊助？」。節目播出後，《瞬間看地球》的音樂經常成為網民的二次創作目標，關於贊助方面，根據資料顯示《瞬間看地球》一直由太子珠寶鐘錶特約贊助，但由2019年底開始已停止贊助該節目，所以未必與贊助有關係。

瞬間看地球 (TVB截圖)

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