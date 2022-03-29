殭屍先生｜「任老爺」黃蝦病逝享年76歲　曾任出色武指及導演

香港男藝人黃蝦前日（27日）深夜11時於瑪嘉烈醫院病逝，享年76歲。黃蝦本名黃景洋，於70、80年代活躍影視圈，為洪家班、劉家班的成員，演出武俠片、驚悚片及動作片為主，多為劇中反派角色，最為人熟悉是電影《殭屍先生》中飾演「任老爺」。

彭志銘於個人facebook公告黃蝦的死訊。（網頁截圖）

黃蝦在電影《殭屍先生》中飾演的富貴鄉紳任發「任老爺」，在劇中要替死去的父親找新的風水地安葬，沒料到被已成殭屍的父親咬成殭屍，最終被林正英所飾演所滅。黃蝦除了是一名演員外，也是一位著名的武術指導，參與過的電影多達一百部。昨日（28日）黃蝦傳出逝世後彭志銘在社交平台發文悼念「我的好師長」，並指出黃蝦是香港著名的演員、武術指導及導演，是劉家良父親劉湛的徒弟，功夫以硬橋硬馬見稱。

黃蝦曾於2019年中風入院後一度音訊全無，最終在彭志銘及劉家班成員苦苦追尋下，終於能夠再次聯絡黃蝦，黃蝦因為膝蓋有事，故需要輪椅代步，其餘情況都正常，黃蝦離世消息一公開，許多網友紛紛留言：「黃蝦RIP」、「一路好走」、「多謝黃蝦為香港電影付出」等懷念一代電影人—黃蝦。

2019年黃蝦與昔日朋友重聚。(圖片來源：@周偉雄/Facebook)

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