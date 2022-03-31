李施嬅免疫系統出事 眼睛出現問題未能出席《金宵大廈2》宣傳
撰文：胡凱欣
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無綫電視重點劇集《金宵大廈2》將於下星期一開始播放，而劇集正準備一連串的宣傳活動。李施嬅今日（31日）於個人Youtube頻道上載了一段短片，講到自己因患上自身免疫系統疾病而未能參與《金宵大廈2》的宣傳活動，只可以透過網上做宣傳。
李施嬅於片段中提及自己由去年的9月、10月開始發現眼睛出現不同的毛病，已經開始暫停工作接受治療，而去年底亦已接受眼科手術後情況未見有好轉，「即係話個手術係唔關個病事。」於是開始四出尋醫，後來終於遇到一位眼科專科醫生，經醫生檢查後證實眼睛患上免疫系統疾病，而病情比較複雜及抵抗力較低。
李施嬅表示她這個病是自身免疫系統疾病，會令身體的細胞不停攻擊眼睛，病況與韋史密夫太太珍達娉琪的情況相似，而珍達娉琪就出現脫髮。李施嬅說︰「好明白佢既感受，對女仔黎講，特別係做藝人，會好沮喪。」、「因為療期內既抵抗力大減，萬一不幸感染新冠肺炎，重症機率會好高。」她稱目前正接受治療，希望可以完全康復，因此要十分小心，亦希望大家多多支持《金宵大廈2》。網民聽到後紛紛留言支持：「祝你早日康復」、「加油！」等以示鼓勵。
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