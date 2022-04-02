消費券｜林盛斌BOB推NFT結合實體便利店　一萬蚊贏終身免費雪糕

林盛斌近來投資852便利店，全港設尖沙咀、油麻地、紅磡、土瓜灣共買間分店，搞得有聲有色。除此之外，早前推出過NFT系列的林盛斌，今次亦為852便利店推出NFT，不同於以往只有一張.jpg圖的NFT，今次「8IGHT FIVE TWO NFT」更會加入會員制度，抽中最高級的黑卡更可以永久性日日換$50商品！



林盛斌BOB推NFT結合實體便利店。

林盛斌（阿BOB）接受《香港01》訪問時說：「呢個概念係實體加虛擬，真係可以日日落去舖頭攞嘢。永久㗎，只要一日有我哋嘅實體店，一日都可以去攞！」他解釋，其實今次NFT總量為999張，是NFT亦是一張852便利店的會員證，而999張會員證當中會分黑、白金、金、綠四種不同級別。NFT會以盲盒形式公開發售，開盒當下才會知道自己的會員證是什麼級別。

如果分店開多啲就good fit啦。

他表示，因應政府派發一萬元消費券，而定價則是$9,999港元。他說：「部份稀有卡，係可以每日去任何一間舖頭攞$50、$30、$20、10嘅貨品。」根據網上資料，黑、白金、金、綠卡的數量分別是43，110，340以及506張。以最高級別的黑卡為例，可享8折及4倍點數獎賞，某幾張更可每日到店免費領取50元正價貨品，就算是綠卡也有機會日日換取商品。以$9,999港元購買成本為計算，則如非常幸運地抽到千分之幾的黑卡的話，則只需約200日就回本。如果考慮到自己會一星期7日，一年365日地光顧852便利店的話，似乎是一個不錯的小投資。