對於不少人來說4月1日是愚人節,可能要打醒十二分精神,避免被人愚弄,不過對於陳茵媺(Aimee)來說就是一個大好日子,因為這天是她的生日。

今日(2/4),Aimee在Instagram上載多張照片並在帖文中寫道:「Happy April 1st Birthday to me... Wishing everyone good health and happiness always !(祝我 4 月 1 日生日快樂...祝大家身體健康,永遠幸福!)」。照片中見到一家五口置身在花海之中為陳茵媺大搞生日會,非常幸福!而Aimee亦非常大方,曬出多張自己凍齡靚樣的照片。儘管已經41歲。但是保養得宜宛如少女,網民亦紛紛送上祝福。

