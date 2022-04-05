古巨基冇幫仔仔改錯名　爆Kuson沉迷打鼓變鼓神：會同爸爸演出？

古巨基2014年與陳韻晴（Lorraine）結婚後，於2020年下宣布自己榮升父親，及後不時在社交平台上分享自己湊仔日常，引來不少網民讚好。眾所周知，古巨基在唱歌、拍戲、畫畫方面樣樣得，而兒子古晋匡（Kuson）亦明顯遺傳到他的藝術天份。

兒子古晋匡（Kuson）同樣有藝術天賦。（IG/@leoku）

古巨基昨日（4/4）在Instagram上載一條影片，片中見到年僅兩歲的Kuson口中咬着奶嘴，而手上拿着估鼓棒敲打着玩具鼓，打得有模有樣。而古巨基在帖文中透露，這是仔仔第一個興趣，他表示自己買過很多樂器玩具給Kuson，仔仔都只是偶然玩一玩，不過早前Kuson主動向爸爸說：「我想play drum」，於是古巨基就買了玩具鼓，作為Kuson的兒童節禮物。

年僅兩歲的Kuson的興趣是打鼓。（IG/@leoku）

收到這份禮物後Kuson就開始沉迷打鼓，古巨基透露：「呢兩日無論瞓醒覺、食飯前、食飯後、臨瞓前，都係打鼓！我覺得好神奇，佢好似好知道自己嘅興趣、天份，自己揀咗一樣我冇特別推薦俾佢嘅嘢～睇見佢咁投入打鼓，幻想下將來Kuson會唔會同爸爸同台演出呢？佢咁鍾意打鼓，唔通因為我幫佢改名叫Kuson ？鼓神？」不止古巨基有這個想法，連網民都非常期待父子合作演出，更言： 「咁犀利得唔得㗎，下次演唱會KB可能已被小鼓神kuson代替」。

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