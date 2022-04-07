金宵大廈2｜伍詠薇神級演技令人心寒　開播3日豆瓣獲8.8超高評分

由葉鎮輝監製、羅佩清擔任編審的《金宵大廈2》，由陳山聰、李施嬅、張彥博、伍詠薇、樊亦敏、胡鴻鈞和連詩雅等演員主演，由伍詠薇（伍姑娘）及蘇皓兒（Chloe）主演的單元《雙魚》於周三（6 日）晚首播，由於單元宣傳海報相當吸睛，加上伍姑娘首集出場「戲場」強勁，單元期待指數爆升。劇情講述伍姑娘飾演的芬姐與Chloe 飾演的渺渺是相依為命的母女，Chloe 因小時候一次意外，毁容兼身體出現嚴重狀況，芬姐遂孖女兒賣慘賺取關注及利益。鏡頭前母愛無限的芬姐，私下是控制狂，只要女兒稍有不順從便會「魔性」大發，更經常情緒勒索身邊人。



伍姑娘上演40秒的內心戲。

點擊下圖睇吓演員們嘅出色演技︰

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對《金宵2》充滿期待的伍姑娘，為入戲專誠減肥十數磅塑造這位扭曲的母親，由於角色是雙面人，伍姑娘充份演活「一秒變臉」的變態感，其中一幕抹牆後自言自語的戲份、伍姑娘短短 40 秒內竟做出接近 20 款瘋狂表情，笑容陰森之餘、眼神亦夠晒飄忽、兇狠，網民指她大有資格做羅蘭接班人：「伍姑娘兇起上嚟好有殺氣」、「眼神充滿妖邪之氣」、「搵啱戲路，可接羅蘭姐棒」、「對住個女笑容好心寒」、「伍詠薇演技係好掂」。由於伍姑娘實在太「恐怖」，網民不但猜測她是毁 Chloe 容真兇，又指牆壁有異樣全因她埋了老公屍首在內。監製葉鎮輝事後受訪時坦言伍姑娘該個場口拍了一、兩 Take 便搞掂，認真神級。

真係兩個都好有戲，Chloe話喺呢方面伍姑娘幫咗佢好多。

伍姑娘同山聰開IG Live。

除了「恐怖」，伍姑娘「瘦」至雙手青筋盡現亦惹來熱議，網民指她過瘦之餘還大讚她十分專業；就此伍姑娘昨晚與陳山聰 IG 開 Live 與劇迷互動時，陳山聰便大爆伍姑娘真的在片場十多小時完全不吃東西，飯盒是留待回家才吃！至於伍詠薇，則對於陳山聰真露股大感驚訝；山聰則笑言昨晚才駭然發現有2.0露股戲份，對於獲讚 Pat Pat 又滑又結實，山聰笑言：「監製做咗好多手腳嘅，我睇完晒個劇本都知冇計，嗰個 Shot 一定要自己嚟。」二人又透露已接近十九年沒有合作過，故相當珍惜劇中同場戲份，伍姑娘更預告今晚劇情「好激」。而昨晚另一驚嚇位，絕對是紅衣女鬼失驚無神驚現閉路電視一幕，網民嚇到笑稱以為睇緊「貞子」！

《金宵大廈2》在豆瓣獲得 8.8 超高評分。

《金宵2》雖只播了短短三天，但除了在豆瓣獲得 8.8 超高評分外，更登上一周華語口碑劇集榜 No.1，成績很好。