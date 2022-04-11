黃宗澤入選紐約電影電視節最佳男主角 　愚人節收通知以為比人玩

撰文：胡凱欣
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香港藝人黃宗澤（Bosco）入行逾20年，曾參演過多部膾炙人口電視劇及電影，包括有《衝上雲霄》、《我的野蠻奶奶》、《潛行狙擊》、《護花危情》及《幕後玩家》等電視劇角色。

黃宗澤經常返餐廳坐陣。（IG：@oystermine）
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Bosco憑無綫電視劇《非凡三俠》入選紐約電影電視節「最佳男主角」，與其餘4位來自巴西、新加坡的演員競逐獎項。Bosco早前亦以雜誌封面人物，登上紐約時代廣場大屏幕，成為標誌性人物，成功衝出香港。Bosco早於2013年憑《護花危情》成為新加坡視帝，亦在2014年憑電影《男人唔可以窮》獲得第6屆《歐洲萬像國際華語電影節》「最佳男主角」。

黃宗澤、陳豪，周秀娜現身將軍澳電視城出席邵氏劇集《非凡三俠》記者會。（陳順禎攝）
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對於獲得提名Bosco表示深感榮幸：「好開心評委鍾意我喺《非凡三俠》入面飾演一個怕死嘅特技人，亦好榮幸可以同來自世界各地嘅演員一齊入圍呢個獎，希望外國觀眾可以多啲認識到香港演員，同埋欣賞到邵氏兄弟製作嘅劇集，絕對有國際級水準。」Bosco仲話被通知的日子是4月1日愚人節，以為有人跟他開玩笑，但原來是真的：「真係好開心！唔敢期待最後結果，有提名已經既興奮又感動！」。

Bosco憑無綫電視劇《非凡三俠》入選紐約電影電視節「最佳男主角」 （ig@boscomine)

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