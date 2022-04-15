金宵大廈2│黃建東望突破攪笑形象：希望大家見到我其他嘅可能性

《金宵大廈2》黃建東角色相當有發揮，他希望今次之後有更多監製、導演留意，知道他不一定演喜劇，知道他演戲的闊度。(《金宵大廈2》劇照)

《金宵大廈2》（對倒）單元相當破格，除了玩黑白世界，字體反轉之外，更交代了主線李施嬅、陳山聰的劇情，除了兩位主角外，今次令觀眾有驚喜的角色一定是飾演地產仔「茂利安」的黃建東。劇中有搞笑亦有不少內心戲，有別他以往的演出，原來黃建東亦等這個機會多年。

《金宵大廈2》黃建東角色內心戲多，有很多機會發揮。(《金宵大廈2》劇照)

黃建東接受《香港01》訪問時說:「今次有呢個角色好興奮、《金宵大廈》第一輯好hit，今次《金宵大廈2》，我已經叨咗光，而今次呢個角色係幾完整架，雖然只得兩集，我由一個好人收數仔都魔化，變成添布頓、Joker、黑色幽默嗰種feel，係一個好好玩嘅挑戰，我入行咁耐都冇做過呢類角色，冇試過咁大嘅發揮空間，我估監製覺得我冇舞台劇經驗啦，同埋平時都做開啲浮誇嘢。」

2016年當時日本藝人Piko太郎《PPAP》大hit，黃建東亦拍片惡搞致敬，反應異常地好，令不少人認識，亦為他建立了攪笑形象。

黃建東因惡搞PPAP開始多工作機會，但因為攪笑印象太深入，反而局限了他的演藝生涯，他說：「入行最難捱我諗係拍惡搞PPAP片之前，嗰陣我冇乜形象，好糢糊，外間唔知我係咩定位，直至條片出街，大家覺得我有搞笑形象，算係我事業上嘅蜜月期，但而家我有進入咗一個平台期，人哋覺得我搞笑喇，但角色如果有內心戲、深情戲部份就未必考慮我，我而家就希望監製、導演可以對我有信心，等我可以試其他嘢，所以而家我係難捱㗎，我希望今次《金宵大廈2》嘅演出，大家見到我其他喺戲劇上嘅可能性。」

黃建東在《金宵大廈2》相當有發機會，更飾演一個沒睪丸嘅男人。(《金宵大廈2》劇照)

至於《金宵大廈2》(對倒》下集，最爆點一定是黃建東被趙希洛報復，而失去睪丸，原來黃建東為演好這個「無春」男，亦花了心思，他說：「第二集就講我魔化咗，連我個春袋都會被切咗，咁我要揣摩冇咗春袋嘅感覺係點啦?我要揸住自己嘅春袋嚟練戲啦，因為要攞個又痛、又怨又恨嘅感覺。」而早前黃建東因同40億千金蔡頌思拍舞台劇而傳出緋聞，他表示跟蔡頌思暫時只是好朋友，他說：「我同蔡頌思係好好嘅朋友嚟，而家都係好好朋友嘅關係，我希望可以同佢繼續合作啦，將來嘅嘢冇人知。」