黃建東被指與「東涌羅浩楷」利愛安有夫妻相　大讚：新晉國民初戀

《香港小姐競選2021》28位入圍佳麗已經順利誕生，雖然被傳媒封為「東涌羅浩楷」的佳麗Kirsten（利愛安）不幸落選，但多才多藝的她依然人氣十足，更被TVB睇中簽約成為旗下藝人，絕對今屆港姐的首名勝利者！已簽3年合約的Kirsten更透露非常滿意酬勞，指公司沒有要求減肥。而黃建東日前就在IG上載了一張與Kirsten合照，大讚對方好甜美。

網民指黃建東利愛安有夫妻相。（IG/@derekwong）

黃建東接受《香港01》訪問時，繼續大讚Kirsten：「我喺化妝間見到佢，我見到佢唔知點解有啲心跳嘅感覺，覺得佢好Sweet，因為我睇到佢啲訪問，覺得佢個人好Sweet好Nice，好可愛好真，所以我覺得佢絕對係『新晉國民初戀』，亦都祝福佢有一個好燦爛嘅演藝仕途。」至於問到想不想與Kirsten合作，他就稱：「會呀會呀，梗係想同佢合作啦，佢嗰種清純可愛係好Charming，令我諗返以前嘅自己。」雖然黃建東稱只想與Kirsten做朋友，但不少網民就稱二人有夫妻相。

22歲的「東涌羅浩楷」利愛安（Kirsten）雖然落選，不過她接受傳媒訪問時透露已簽約無綫成為旗下藝人。（ 資料圖片）

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