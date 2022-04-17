林盛斌Bob請專人剪頭髮　光頭Look要每日打理：沉迷咗返唔到轉頭

林盛斌（Bob）一向以鮮明的光頭Look示人，又圓又大的光頭配上圓滾的身形喜感十足，見過面之後就會令印象非常難忘。不過大家又記不記得，其實電台工作的林盛斌並不是完全的光頭，也是有頭髮的。



Bob一家六口。(林盛斌fb)

林盛斌接受《香港01》訪問時說：「我個髮型師？咪係助手同埋工人姐姐囉，用個鬚刨去剃個頭咋嘛。如果嗰日唔使出街咪由啲頭髮自己生囉，要做嘢嘅時候嗰朝就要剃，個鬚刨兩、三年就要換一個，因為我真係成日用，又唔止係剃鬚。」

細個嘅BOB林盛斌真係有一頭濃密頭髮。（網上圖片、IG圖片、資料圖片）

他表示，自己並不是真正層面上的光頭，本身是有頭髮，說：「我用開一隻自己覺得好好用嘅洗頭水，用完會冇頭皮，冇頭油冇頭瘡，個頭好乾爽，隻洗頭水我用咗好耐㗎啦。首先我唔係光頭，因為光頭係冇頭髮，我呢個係超級短嘅skin head！我係有頭髮嘅，唔剪就『乒鈴嘭唥』生得得好快。嗰陣讀大學都好短，可能係6mm、9mm，跟住出嚟做嘢就剪短啲啦，去到做電台又再短啲，去到做電視又再短啲，之後由6mm變3mm，去到而家直頭就咩mm都唔要，直接用鬚刨刨！」

他又解釋，剪超級短skin head純粹是個人愛好，貪方便，並不關乎臉相、玄學，說：「唔關事，純粹係自己鍾意，沉迷咗（skinhead）就返唔到轉頭。」