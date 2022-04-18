金宵大廈2劇透 | Cool版李施嬅扮柔弱Ella潛入　兩個時空再度交錯

無綫（TVB）電視劇《金宵大廈2》今晚（18日）最新一集《仿客（上）》預告。



上集提要：

平行世界的金宵大廈已成地產公司囊中物，頭目李茂安（黃建東飾）辛苦立下的功勞卻被上司四爺（趙希洛飾）搶走。茂安不忿，暗算四爺，四爺以牙還牙，兩人鬥得你死我活，同時也令Ella（李施嬅飾）面臨危機。Ella終遇見與她樣貌相同、性格各異的Lydia（李施嬅飾），而Lydia似乎早已知道世界上存在着另一個自己……Maurice（陳山聰飾）感應到Ella身在另一個維度空間，陷於危險，可惜無論出盡甚麼方法也找不到她……阿Lam（張彥博飾）也想拯救Ella，可惜事與願違。

重溫李施嬅天台一幕：

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劇透注意！

單親媽媽羅伊麗（趙頌茹飾）和兒子張梓朗（熊倬樂飾）相依為命，伊麗忙於糊口，讓梓朗從小就學懂照顧自己，他思想成熟，有時更反過來照顧冒失的母親。Lydia來到平行世界，順水推舟偽裝成Ella，誓要找出Maurice的去向……一次工作機會，伊麗認識了區議員候選人何懿星（陳國峰飾），在其正能量鼓勵下，重拾了自信和對未來的希望。好景不常，伊麗及後遭包租公侵犯。當伊麗處於危險時，梓朗無力保護母親，大感自責，此時一神秘怪客Mimi藉機接近他……

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