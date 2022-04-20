社內相親｜金世正IG出動小背心罕露性感　一彎腰大曬傲人身材

改編自漫畫的熱門韓劇《社內相親》已播畢，男女主角也因此人氣爆漲，而女主角金世正在拍完劇後，立刻換了新髮型為俏麗的短髮。



最近金世正又在IG更新多張美照，只見她穿著白色背心在花園漫步，擺動紫色裙襬有如仙女下凡，即便飄逸仙氣，仍有驚人身材，接連露出小蠻腰、豐滿上圍以及S曲線，搭配絕美顏值讓人無比讚嘆。

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美照一出，網友們紛紛嗨喊：「世正瘦了好多啊」、「身材真的太好了」、「隱藏的性感女神」，就連過去同為限定女團I.O.I的隊友「磪有情」也直呼：「瘋了，太漂亮了」、「是人魚公主啊」。

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金世正最近受訪提到「社內相親」，再度提到自己的戀愛觀與劇中女主角申夏莉不同，較為現實，也認為現實生活中很難找到像是戲劇裡面這麼完美的對象。

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