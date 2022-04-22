金宵大廈2劇透 | 吃播女遭綁架變人質？　丁子朗幫白彪搵失蹤愛女

無綫（TVB）電視劇《金宵大廈2》今晚（22日）最新一集《吃播（上）》劇透。



前情提要：

紙板Kim（郭子豪飾）得悉真相後震驚不已，但作為紙板亦無處可去。真人Kim找倩儀（湯洛雯飾）算賬，斥她破壞自己的計劃。Lydia（李施嬅飾）苦無對策下向阿Lam（張彥博飾）自揭秘密，希望能找出真相。Joey（陳山聰飾）返回平行世界，與大界見面後決定留下調查神秘組織「MIA」的陰謀……倩儀對真人Kim的愛，讓紙板Kim感動，也對倩儀產生了感情，終想出一個兩全其美的解決方法……精神病院內，男病人逃跑不果，只想請求女醫生幫忙取回貓皮球，讓他回去自己的世界。

上集重溫：

+ 9

劇透注意！

點餐平台外送員阿甘（丁子朗飾）點進了一個「吃播」頻道，看着看着感到不對勁，組織一隊網民希望查找更多線索，以證實吃播女是遭威逼。此時一中年男子湯貴祥（白彪飾）出現，信誓旦旦說吃播女是其失蹤女兒。及後，阿甘、貴祥與網友彈彈珠（阮兒飾）來到女吃播藏身的廢屋，阿甘卻與貴祥走失……

精神病院內，女醫生被勒令不用再跟進男病人，感到忿然卻又無能為力。Lydia與阿Lam共進晚餐，企圖灌醉他以套取訊息，卻不知阿Lam有着鮮為人知的危險一面……

即睇最新預告：