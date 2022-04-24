久違推出古裝劇被讚靚過女主角　傅穎勁謙虛：女主很漂亮呀

已在內地發展多年的傅穎（Theresa），曾拍攝過不少影視作品，而且其活躍於各大社交網站，有不少粉絲追蹤人數，在內地應該累積了一定的知名度。不過，在近期播出其有份參演的古裝劇《祝卿好》中，被發現在演員表或劇集官網上並沒有出現她的蹤影，不禁讓人覺得她變了大閒角，演藝事業開始走下玻？

傅穎在內地已經發展多年 。（傅穎微博圖片）

眼看Theresa在內地拍攝過多部劇集，雖然大部份都是出演配角，但劇集的官網上都有出現其劇照的畫面。但在最近播出的古裝劇《祝卿好》中，在維基百科的演員表上，均不見她的姓名出現，而其劇集官網亦未見她任何一張劇照，雖則她表示參演該劇是友情客串，但以其在內地發展多年並略有知名度，有這種情況，不禁讓網友吃驚她的位置難道已經跌到18線？瞬間變了大閒角似的。

傅穎在劇中飾演女主角童年時的母親。（影片截圖）

出現鏡頭不多。（影片截圖）

友情客串的Theresa在劇集中飾演王妃一角，是女主角袁冰妍童年時的母親，打扮清素優雅的她，古裝扮相相當漂亮，目前只見她在第五集及六集出現過，她的出現是女主角袁永妍憶起童年往事時她才會現身，而她出現的鏡頭不足10分鐘，對白亦不多，在劇中被王府中另一女人欺負，是一位相當可憐的王妃。

雖然她出現的戲份不多，但亦引來某部份網友關注，甚至激讚她演這種婉約大方的角色相當合適，更讚她比女主角袁冰妍更加漂亮，而Theresa亦非常親民回覆網友：「女主很漂亮呀」。

在劇中被欺負。（影片截圖）

算一算時間Theresa在內地已發展有近十年時間，推出過音樂作品同影視作品，算在內地累積了不少粉絲。 眼看其影視作品幾乎是一年推出一部，但近年的角色似乎每況愈下，演藝事業看似在一個停滯期，希望未來的日子有更多作品推出，令大家會印象深刻。

演員表上不見傅穎姓名出現。（網上截圖）

劇集官網上亦未見傅穎的劇照。（《祝卿好》微博圖片）